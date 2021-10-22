Песков прокомментировал введенные в Москве ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ввести коронавирусные ограничения в Москве решили специалисты, Кремль не может вмешиваться в их работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У него уточнили, почему в столице не ослабили некоторые меры для вакцинированных от COVID-19 граждан.

"Мы не уполномочены принимать такие решения. Специалисты пришли к выводу, что, для того чтобы разорвать эти эпидемиологические цепочки, необходимы такие меры", – приводит ответ Пескова РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. На этот период в столице ввели ряд ограничений. По словам Собянина, это позволит в короткие сроки разорвать цепочки распространения заболевания.

В это время прекратят работу предприятия и организации на территории города, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.

