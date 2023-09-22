22 сентября, 18:30Город
Новости часа: в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки на юге Москвы создан новый парк
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Территорию у рек Шмелевки и Кузнецовки благоустроили. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Капремонт Ленинградского путепровода на пересечении с МКАД начался в Москве. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.
Четыре миллиона человек пользуются сервисом проката электросамокатов в Москве. Это данные Дептранса.