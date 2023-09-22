Новости часа: в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки на юге Москвы создан новый парк

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Территорию у рек Шмелевки и Кузнецовки благоустроили. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Капремонт Ленинградского путепровода на пересечении с МКАД начался в Москве. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.

Четыре миллиона человек пользуются сервисом проката электросамокатов в Москве. Это данные Дептранса.