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Новости

Новости

22 сентября, 18:30

Город

Новости часа: в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки на юге Москвы создан новый парк

Новости часа: в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки на юге Москвы создан новый парк

Собянин объявил об открытии нового парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Новости часа: Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза

Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Новости часа: Собянин рассказал, сколько домов передали под заселение по реновации

Собянин: с начала года передали под заселение 29 домов по программе реновации

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 55 спортивных объектов в столице

Новости часа: Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Территорию у рек Шмелевки и Кузнецовки благоустроили. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Капремонт Ленинградского путепровода на пересечении с МКАД начался в Москве. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.

Четыре миллиона человек пользуются сервисом проката электросамокатов в Москве. Это данные Дептранса.

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