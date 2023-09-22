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Новости

22 сентября, 17:30

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Собянин объявил об открытии нового парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Собянин объявил об открытии нового парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

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Большой парк появился в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Общественное пространство создавали с учетом пожеланий местных жителей, отметил мэр. Перед властями стояли задачи убрать многочисленные заборы для свободных прогулок, очистить и реабилитировать территории, а также обустроить функциональные зоны и площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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