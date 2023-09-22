Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московскому порталу потребителей исполнился год, за это время его посетили 750 тысяч раз. Чаще всего горожане интересуются, как вернуть купленный онлайн товар и куда обращаться при нарушении прав. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что портал помогает узнать о своих правах не только покупателям, но и заказчикам. Там размещено свыше 230 полезных статей, видео и инструкций, которые связаны с защитой потребительских прав. Они разделены по темам для удобного поиска и написаны понятным языком.

Отмечается, что на портале есть правовая информация, бесплатные обучающие курсы. При помощи сервиса "Электронный помощник" можно за несколько кликов составить судебный иск или претензию.



Градоначальник подчеркнул, что для регистрации достаточно иметь учетную запись на mos.ru, отдельный аккаунт не нужен.

Ранее на портале "Открытый бюджет города Москвы" появилась онлайн-библиотека с материалами на различные финансовые темы. В одном из них эксперт ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик подскажет, на какие условия кредитования стоит обращать внимание горожанам и как решать проблемы, возникшие с платежами по займу.

До этого сообщалось, что форум-выставка "Карьера vs бизнес" пройдет на площадке столичного кластера "Ломоносов" 21 и 22 октября. Программа предназначена для людей в возрасте от 16 до 35 лет.

"Мой район. В один клик": портал потребителя