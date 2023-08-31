Лекции от финансовых экспертов появились на портале "Открытый бюджет города Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Открытый бюджет города Москвы" появилась онлайн-библиотека с материалами, содержащими различные финансовые темы. Об этом рассказала министр правительства Москвы, руководитель городского департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, многие темы также обсуждались с гостями Московского урбанистического форума во время Недели финансовой грамотности. Горожане узнали, как наиболее выгодно погасить кредиты, какими льготными ипотечными программами можно воспользоваться, как защитить свои права в магазине и так далее.

"Департамент финансов Москвы создал онлайн-библиотеку с просветительскими видеоматериалами, чтобы еще больше москвичей и жителей других регионов могли получить актуальные финансовые знания. С лекциями на разные темы можно ознакомиться в любое удобное время на портале "Открытый бюджет города Москвы", – передает ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Главный редактор банковского журнала Никита Юкович проведет одну из лекций и расскажет москвичам о механизмах кредитования, а также научит пользоваться ими.

Банковские карты и их возможности можно обсудить в рамках лекции, которую прочитает руководитель центра финансовой грамотности Москвы Ольга Лукачева. Она объяснит, что такое кешбэк и проценты на остаток, безопасно ли хранить сбережения в банках и как подобрать подходящий вклад.

Эксперт платформы "Финуслуги" Московской биржи Никита Карташев даст горожанам ряд советов по инвестициям, расскажет, как выбрать финансовую стратегию, объяснит что такое активы и какие лучше всего приобрести тем, кто только начинает инвестировать.

Эксперт центра финансовой грамотности Юлия Крапивина объяснит, что могут сделать люди в случае, если они приобрели некачественный товар или услугу, куда стоит обратиться и какими правами обладают потребители, а директор консультационного центра "Дом.рф" Михаил Ковалев перечислит виды и условия льготной ипотеки.

Лектор Российского общества "Знание" Марина Плигина подскажет, как начать свое дело, разработать бизнес-план, оценить ситуацию на российском рынке и привлечь клиентов. А на лекции, в рамках которой выступит руководитель центра финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Минфина России Михаил Сергейчик, москвичи узнают об основах личного бюджета.

Эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик подскажет, на какие условия кредитования стоит обращать внимание горожанам и как решать проблемы, возникшие с платежами по займу.

Лекцию под названием "10 заповедей девушки с деньгами" прочитает финансовый блогер Анастасия Веселко. Она объяснит как управлять финансовыми средствами, достигать поставленных целей и развеет ряд мифов о финансах и инвестициях.

Как выявить мошенническую схему и как противостоять мошенникам, на лекции расскажет управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Марат Сафиулин. Также эксперт Управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве Елена Аверкиева отметит, что россияне имеют право на налоговые вычеты за обучение, приобретение квартиры и многое другое. На лекции она объяснит, как правильно оформлять вычеты и куда обращаться.

На лекции о цифровом мире и безопасности в нем финансовый блогер Светлана Толкачева научит различать разные способы мошенничества, среди них, например, снифферинг, фишинг и скимминг.

Онлайн-библиотека доступна для всех желающих на портале "Открытый бюджет города Москвы" в разделе "Финансовая грамотность".

Ранее в Москве в рамках Московского урбанфорума на площадке "Зарядье" состоялся лекторий "Экономика Москвы", представляющий собой цикл лекций об экономике, предпринимательстве и личных финансах. Жители и гости столицы посещали лекции, которые читали различные предприниматели, финансовые блогеры, консультанты и бизнес-тренеры.



Лекции по финансовой грамотности начались в "Зарядье" в рамках МУФ-2023