Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 19:15

Мэр Москвы

Собянин: "Технополис "Москва" станет одним из крупнейших промцентров Европы

Собянин: "Технополис "Москва" станет одним из крупнейших промцентров Европы

Масштабный проект "Лето в Москве" стартует 1 июня

Собянин: Москва признана лидером среди регионов России по уровню развития ГЧП

Сергей Собянин: утверждена программа проекта "Лето в Москве" на 2025 год

Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве"

Собянин: еще один БПЛА сбит силами ПВО Минобороны на подлете к Москве

Собянин открыл один из крупнейших комплексов по обслуживанию поездов метро

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки БПЛА, летевших на Москву

Собянин: на Замоскворецкую линию метро вышли еще 10 поездов "Москва-2024"

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" превратится в один из крупнейших промышленных центров Европы – такие планы озвучил Сергей Собянин. По его словам, к 2030 году там создадут более 90 тысяч рабочих мест и привлекут свыше 1 триллиона рублей инвестиций.

Мэр отметил, что городские власти продолжают поддерживать резидентов, создавая для них комфортные условия развития. Сейчас в ОЭЗ работают более 220 предприятий, из которых 120 имеют статус резидента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика