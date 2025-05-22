Собянин: "Технополис "Москва" станет одним из крупнейших промцентров Европы

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" превратится в один из крупнейших промышленных центров Европы – такие планы озвучил Сергей Собянин. По его словам, к 2030 году там создадут более 90 тысяч рабочих мест и привлекут свыше 1 триллиона рублей инвестиций.

Мэр отметил, что городские власти продолжают поддерживать резидентов, создавая для них комфортные условия развития. Сейчас в ОЭЗ работают более 220 предприятий, из которых 120 имеют статус резидента.

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