Собянин: Соцказначейство упростило оформление мер соцподдержки для москвичей

Социальное казначейство упростило оформление соцподдержки для более 5 миллионов москвичей, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Ключевым элементом его работы стала информационная система, которая позволяет оперативно обрабатывать заявления горожан.

Сроки обработки обращений сократились с 8 до 6 рабочих дней, а выплаты перечисляются за 2 рабочих дня вместо 5. Все социально значимые услуги переведены в электронный вид и круглосуточно доступны для москвичей. В прошлом году наиболее востребованной мерой поддержки стала помощь семьям с детьми.

