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22 апреля, 07:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине

Сергей Собянин сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине

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В районе Тропарево-Никулино открыли новый учебный корпус школы № 1329. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что при строительстве применили оригинальные архитектурные решения. В результате школа стала украшением района. В распоряжении учеников и педагогов – универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, многофункциональный библиотечный центр с медиатекой, спортивный зал и зал для проведения мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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