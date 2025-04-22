Сергей Собянин сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине

В районе Тропарево-Никулино открыли новый учебный корпус школы № 1329. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что при строительстве применили оригинальные архитектурные решения. В результате школа стала украшением района. В распоряжении учеников и педагогов – универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, многофункциональный библиотечный центр с медиатекой, спортивный зал и зал для проведения мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.