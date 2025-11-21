Собянин рассказал, какие крупные промышленные кластеры будут созданы в Москве

Одна из задач стратегии развития промышленности столицы – создание наилучшей инфраструктуры. К 2030 году она должна достигнуть 25 миллионов квадратных метров. Об этом сообщил в личном блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, ключевой площадкой для новых производств останется особая экономическая зона "Технополис "Москва". Ожидается, что в ней разместят около 600 высокотехнологичных компаний. Там будут трудиться 90 тысяч специалистов. Кроме того, кластеры появятся в ТиНАО.

