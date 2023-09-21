Собянин распорядился увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район"

Сергей Собянин поручил увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район". Особое внимание собираются уделить крупным паркам и благоустройству городской среды.

Отмечается, что это поручение было дано на заседании президиума правительства Москвы. Особое внимание уделят благоустройству крупных парков города: музеев-заповедников "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино", парка "Сокольники" и Парка Горького. Также запланировано продолжение обновления столичных улиц и объектов, которые включены в программу "Мой район".

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