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21 апреля, 16:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине

Сергей Собянин сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине

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Ученики школы № 1329 в Тропарево-Никулине впервые пришли на занятия в новое здание 21 апреля. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр сообщил, что там будут учиться 400 школьников 5–11-х классов. Яркое и необычное здание площадью более 7 тысяч квадратных метров строили три года. На прилегающей территории есть спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, прыжковая зона и площадка для отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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