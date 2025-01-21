Новости часа: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больницы и поликлиники Москвы получили почти 25 тысяч единиц медоборудования за год. Об этом заявил Сергей Собянин.

Зимний фестиваль школьного спорта пройдет в "Лужниках", сообщили в департаменте образования и науки.

По данным синоптиков, утро 21 января в Москве оказалось самым холодным с начала года. Столбики термометров опустились до минус 7,5 градуса.