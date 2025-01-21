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Новости

21 января, 11:45

Новости

Новости часа: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

Новости часа: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

В Гольянове начали строить новый участок Арбатско-Покровской линии метро

Собянин: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

Сергей Собянин рассказал, какой будет Марьинская школа № 1566 после модернизации

Новости часа: Сергей Собянин посетил школу № 1566 в Марьине

Новости часа: в школе № 1566 будут учиться дети с 7-го по 11-й класс

Сергей Собянин рассказал, какой будет Марьинская школа № 1566 после модернизации

Новости часа: в Тверском районе инвестор построит здание театра мюзикла

Новости часа: обновление Марьинской школы № 1566 завершится к 1 сентября

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новых резидентах ОЭЗ "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больницы и поликлиники Москвы получили почти 25 тысяч единиц медоборудования за год. Об этом заявил Сергей Собянин.

Зимний фестиваль школьного спорта пройдет в "Лужниках", сообщили в департаменте образования и науки.

По данным синоптиков, утро 21 января в Москве оказалось самым холодным с начала года. Столбики термометров опустились до минус 7,5 градуса.

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