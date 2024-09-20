Собянин: киноплатформа "Москино" помогает организовать съемки в столице

На киноплатформе "Москино" горожане могут забронировать павильоны главных киностудий города. Там представлены почти 700 локаций, среди которых парки, улицы, вокзалы, фестивальные площадки, дворцы, библиотеки и другие объекты, рассказал Сергей Собянин.

Также в сервисе можно найти свыше 60 тысяч единиц костюма и реквизита – одежду, мебель, бутафорию и декорации. Кроме того, мэр уточнил, что в этом году там появились новые опции, благодаря которым москвичи уже зарегистрировались на проект "От идеи до премьеры" и акцию "Ночь кино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



