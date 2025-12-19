Собянин: ИИ-сервис для изучения физики и информатики появился в "МЭШ"

ИИ-сервис для изучения физики и информатики появился в "МЭШ", рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Нейро-помощник анализирует знания ребят, определяет темы, в которых возникают трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов.

Все вопросы школьной программы разделены на темы и направления. Всего в сервисе есть почти 3 тысячи заданий, которые можно выполнять самостоятельно или в рамках домашней работы. Результаты видны учителю в электронном журнале, что помогает адаптировать программу под каждого ученика.

