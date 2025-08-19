Форма поиска по сайту

19 августа, 07:15

Мэр Москвы

Собянин: запуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург поможет развитию туризма и бизнеса

Сергей Собянин заявил о том, что запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург поможет развитию туризма и бизнеса и создаст новые рабочие места.

Работы будут развернуты на участке от Зеленограда до Высоково, – это почти 55 километров. На участке протестируют высокоскоростной поезд. Масштабный проект реализуют поэтапно, что заметно сократит сроки и сохранит качество.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

