Сергей Собянин упростил согласование перепланировки квартир

Согласовать перепланировку в многоквартирном доме стало проще. Постановление о цифровизации услуги подписал Сергей Собянин. Сроки рассмотрения заявлений сократились на 30% – до 20 рабочих дней.

Жителям больше не нужно обращаться в Росреестр: теперь Мосжилинспекция взаимодействует с ведомством напрямую. Также расширен перечень работ для упрощенного согласования. На портале mos.ru появился специальный лендинг, где можно составить заявление онлайн. Документы в бумажном виде теперь не выдаются.

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