Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин упростил согласование перепланировки квартир

Сергей Собянин упростил согласование перепланировки квартир

Сергей Собянин рассказал о масштабной уборке на дорогах Москвы

Сергей Собянин рассказал о новых маршрутах в районе Яузы

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Собянин: в Москве создаются современные технологии виртуального кинопроизводства

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

"Мой район. Новости": началась реставрация корпуса № 10 Морозовской больницы

Собянин: новая эстакада поможет сократить время на дорогу для жителей ВАО

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Собянин: за 5 лет количество операций по трансплантации в Москве выросло на 73%

Согласовать перепланировку в многоквартирном доме стало проще. Постановление о цифровизации услуги подписал Сергей Собянин. Сроки рассмотрения заявлений сократились на 30% – до 20 рабочих дней.

Жителям больше не нужно обращаться в Росреестр: теперь Мосжилинспекция взаимодействует с ведомством напрямую. Также расширен перечень работ для упрощенного согласования. На портале mos.ru появился специальный лендинг, где можно составить заявление онлайн. Документы в бумажном виде теперь не выдаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика