Собянин заявил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ

Москва готова к проведению ЕГЭ. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании президиума правительства города.

В столице организуют более 360 пунктов приема экзамена. В этом году ЕГЭ сдадут почти 90 тысяч москвичей.

В связи с пандемией есть некоторые изменения. Например, досрочно сдать экзамен не получится. Также не будет ЕГЭ по математике базового уровня, а тест по информатике организуют в компьютерной форме без использования бумажных бланков. Продолжительность ЕГЭ по биологии увеличат на 25 минут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.