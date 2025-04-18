Собянин: за 5 лет количество операций по трансплантации в Москве выросло на 73%

В Москве за 5 лет количество операций по пересадке донорских органов выросло более чем на 70%. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, ключевым элементом системы стал Московский координационный центр органного донорства, который работает на базе больницы имени Боткина и взаимодействует с более чем 20 медицинскими организациями столицы.

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