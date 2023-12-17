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17 декабря, 11:15

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Собянин: больше 40 млн поездок по МЦД-3 совершили пассажиры с момента его запуска

Собянин: больше 40 млн поездок по МЦД-3 совершили пассажиры с момента его запуска

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С момента запуска третьего центрального диаметра в августе 2023 года пассажиры совершили по нему больше 40 миллионов поездок. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам советника заммэра Москвы по вопросам транспорта и замначальника Московского метрополитена Юлии Темниковой, самыми востребованными станциями МЦД-3 стали Выхино, Зеленоград-Крюково, Химки, Люберцы и Электрозаводская. Кроме того, стоимость проезда для некоторых пассажиров третьего центрального диаметра снизилась в 3,5 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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