На улицы Москвы вышел 700-й электробус – Собянин

На улицы Москвы вышел 700-й электробус. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Юбилейный электробус собрали на заводе в Сокольниках. До конца года в Москве появятся еще 300 инновационных машин, 200 из них московской сборки. Они одни из самых современных в мире – экологичные, низкопольные, с USB-разъемами, медиаэкранами и климат-контролем. Все это делает их удобными для каждого пассажира.

Обслуживание машин по контрактам жизненного цикла дает городу уверенность в том, что производитель понимает ответственность и производит надежный и безопасный транспорт.

Всего за три года электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.