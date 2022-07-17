Территорию вокруг станций БКЛ метро благоустроят до конца года – Собянин

Территорию вокруг почти двадцати станций метро Большой кольцевой линии благоустроят до конца года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, на сегодняшний день в центре внимания – безопасность и комфорт пассажиров. Поэтому по программе благоустройства на прилегающих к станциям улицах меняют дорожное покрытие, высаживают зелень, делают новое освещение и удобные тротуары. Например, возле станции "Электрозаводская" в этом году планируется привести в порядок сквер Дружбы, Малую Семеновскую улицу и соседние переулки.



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