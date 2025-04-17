Собянин объявил о начале реставрации исторического корпуса Морозовской больницы

В 10-м корпусе Морозовской детской больницы стартовали реставрационные работы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Здание является объектом культурного наследия регионального значения – здесь отремонтируют фасад, кровлю, своды Монье в подвале, стены и полы.

Работы проходят в рамках масштабной модернизации учреждения. Как отметил мэр, в последние годы в больнице уже построили крупнейший детский лечебный корпус и капитально отремонтировали три здания. Сейчас продолжается обновление корпусов № 15, 16 и 17, а также запланировано благоустройство всей территории.

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