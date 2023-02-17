Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:15

Транспорт

Собянин: к концу года по Москве будут курсировать только трамваи с низким полом

Собянин: к концу года по Москве будут курсировать только трамваи с низким полом

Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Городские запросы"

Собянин поздравил сотрудников МФЦ с 5-летием проекта "Искренний сервис"

Более 60 семей получили жилье по программе реновации в доме на Русаковской набережной

Собянин сообщил, что банковские карты теперь работают на всех турникетах метро и МЦК

Новости часа: 101 военнослужащий РФ вернулся с подконтрольной Киеву территории

Собянин сообщил, что банковские карты теперь работают на всех турникетах метро и МЦК

Новости часа: Собянин назвал плюсы обновленных турникетов в метро и МЦК для пассажиров

Все турникеты в метро и на МЦК могут принимать оплату банковской картой – Собянин

Новости часа: кабмин заключил контракты с предприятиями авиапрома для обновления парка

До конца года Москва полностью обновит трамвайный парк. По городу будут курсировать только современные низкопольные составы, удобные для маломобильных пассажиров, пожилых людей и мам с колясками. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В ближайшие три года парк еще расширят – в столицу поступят 150 вагонов новейшего поколения. При этом закупают трамваи только у отечественных производителей. На данный момент эти машины на 90% состоят из российских деталей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика