Собянин: к концу года по Москве будут курсировать только трамваи с низким полом

До конца года Москва полностью обновит трамвайный парк. По городу будут курсировать только современные низкопольные составы, удобные для маломобильных пассажиров, пожилых людей и мам с колясками. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В ближайшие три года парк еще расширят – в столицу поступят 150 вагонов новейшего поколения. При этом закупают трамваи только у отечественных производителей. На данный момент эти машины на 90% состоят из российских деталей.

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