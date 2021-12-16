Собянин осмотрел новый медицинский центр "Медси"

В Раменках готовят к открытию новый медицинский центр "Медси", построенный за счет инвесторов. В нем есть полноценная многопрофильная больница и поликлиника для детей и взрослых. Пациенты смогут получить комплексное медицинское сопровождение, пройти экспресс-обследование и реабилитацию после операций и перенесенных заболеваний. Новый медицинский центр осмотрел Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что в столице активно строятся здания медицинских учреждений. В настоящий момент в стадии проектирования находится около 1 миллиона квадратных метров подобных помещений. По мнению Собянина, важной частью является участия в развитии медицины частных инвесторов, помогающих создать разнообразие медицинских услуг в городе.

За последние 10 лет в Москве было построено более 100 объектов здравоохранения, в том числе 60 из них – за счет средств частных инвесторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.