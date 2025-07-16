Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 07:45

Мэр Москвы

Собянин: с 2020 года в Москве построено 296 образовательных объектов

Собянин: с 2020 года в Москве построено 296 образовательных объектов

Собянин рассказал, как преобразится Волгоградский проспект после благоустройства

160 школ и детских садов построят в Москве до конца 2026 года

Собянин рассказал, как преобразится Волгоградский проспект после благоустройства

Собянин рассказал, как преобразится Волгоградский проспект после благоустройства

Собянин: около 160 школ и детсадов построят в Москве до конца 2026 года

Собянин: до 2027 года в Москве будет построено еще несколько пешеходных мостов

Сергей Собянин сообщил о новом рекорде проекта "Активный гражданин"

Сергей Собянин рассказал о развитии района Хорошёво-Мнёвники

Собянин встретился с новоселами дома по реновации в Хорошёво-Мнёвниках

В Москве продолжается строительство новых школ и детских садов. С 2020 года в столице ввели в эксплуатацию почти 300 таких объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Все учреждения возводят с учетом современных стандартов. В зданиях предусмотрены просторные и светлые помещения, продуманное зонирование и необходимое оборудование. В школах работают как универсальные, так и специализированные кабинеты и лаборатории.

По данным мэра, больше всего новых зданий построено в ТиНАО, а также в Северном и Западном административных округах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика