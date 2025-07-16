Собянин: с 2020 года в Москве построено 296 образовательных объектов

В Москве продолжается строительство новых школ и детских садов. С 2020 года в столице ввели в эксплуатацию почти 300 таких объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Все учреждения возводят с учетом современных стандартов. В зданиях предусмотрены просторные и светлые помещения, продуманное зонирование и необходимое оборудование. В школах работают как универсальные, так и специализированные кабинеты и лаборатории.

По данным мэра, больше всего новых зданий построено в ТиНАО, а также в Северном и Западном административных округах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.