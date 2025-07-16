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16 июля, 09:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как преобразится Волгоградский проспект после благоустройства

Собянин рассказал, как преобразится Волгоградский проспект после благоустройства

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Собянин рассказал, как преобразится Волгоградский проспект после благоустройства

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В Москве каждый год реализуют тысячи проектов благоустройства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. На Волгоградском проспекте работы идут на участке от Садового кольца до МКАД.

Протяженность составляет 12,5 километра. Планируется замена покрытия тротуаров и проезжей части, обновление 13 светофоров, установка новых информационных стелл и более тысячи энергосберегающих светодиодных ламп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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