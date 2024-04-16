Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях 16 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях 16 апреля

Новости часа: Собянин сообщил о планах обновления корпусов двух московских больниц

Собянин: корпуса МКНЦ имени Логинова и больницы имени Буянова будут обновлены

Новости часа: число заявок на конкурс "Новатор Москвы" превысило 2,7 тыс

Новости часа: строительство двух новых корпусов Бауманки завершили в Москве

Собянин сообщил о планах благоустройства общественных пространств Москвы

Новости часа: конкурс "Новатор Москвы" в 2024 году бьет рекорды по числу заявок

Новости часа: Собянин сообщил о планах благоустройства общественных пространств Москвы

Собянин объявил о начале работ по благоустройству городских территорий

Новости часа: Собянин объявил о начале работ по благоустройству городских территорий

В ближайшее время в Москве реконструируют два крупных городских медицинских учреждения, сообщил Сергей Собянин. Первым в список включен Московский клинический научный центр имени Логинова. Это один из якорных онкологических стационаров города.

В Москве стартовал очередной сезон благоустройства. Всего в городе планируют привести в порядок более двух тысяч различных общественных пространств, а также около 700 улиц и свыше 20 водоемов.

Международный аэропорт Дубая объявил о временной приостановке работы до улучшения погодных условий. Там уже отменили более 40 рейсов. Из-за проливных дождей там полностью затопило взлетную полосу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр Москвымедицинагородблагоустройствоза рубежомпогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика