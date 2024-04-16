Москвичам рассказали о главных новостях 16 апреля

В ближайшее время в Москве реконструируют два крупных городских медицинских учреждения, сообщил Сергей Собянин. Первым в список включен Московский клинический научный центр имени Логинова. Это один из якорных онкологических стационаров города.

В Москве стартовал очередной сезон благоустройства. Всего в городе планируют привести в порядок более двух тысяч различных общественных пространств, а также около 700 улиц и свыше 20 водоемов.



Международный аэропорт Дубая объявил о временной приостановке работы до улучшения погодных условий. Там уже отменили более 40 рейсов. Из-за проливных дождей там полностью затопило взлетную полосу.

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