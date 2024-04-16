Собянин сообщил о планах благоустройства общественных пространств Москвы

В Москве благоустроят более 2,5 тысячи общественных пространств, включая улицы, дворы и крупные объекты. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Из почти 3 500 улиц в городе в порядок до 1 сентября приведут более 700. В планах на 2024 год – благоустройство в том числе Комсомольского и Нахимовского проспектов, улиц Академика Королева и Авиамоторной, набережных Яузы вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.