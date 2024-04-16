Новости часа: Собянин сообщил о планах благоустройства общественных пространств Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 2,5 тысячи общественных пространств благоустроят в Москве в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тематический поезд "Кибербезопасность" запустили на Сокольнической линии метро, сообщили в Дептрансе.

Московский зоопарк предлагает помощь сгоревшему зоопарку в Евпатории, заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова.