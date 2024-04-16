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Новости

Новости

16 апреля, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о планах благоустройства общественных пространств Москвы

Новости часа: Собянин сообщил о планах благоустройства общественных пространств Москвы

Собянин объявил о начале работ по благоустройству городских территорий

Новости часа: Собянин объявил о начале работ по благоустройству городских территорий

Собянин: в Москве благоустроят свыше 2,5 тысячи общественных пространств

Новости часа: для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Собянин: школьные театры получат активное развитие в ближайшие пять лет

Новости часа: юбилейный конкурс "Новатор Москвы" бьет рекорды по числу заявок

Собянин: число заявок на конкурс "Новатор Москвы" превысило 2,7 тысячи

Сергей Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 2,5 тысячи общественных пространств благоустроят в Москве в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тематический поезд "Кибербезопасность" запустили на Сокольнической линии метро, сообщили в Дептрансе.

Московский зоопарк предлагает помощь сгоревшему зоопарку в Евпатории, заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

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