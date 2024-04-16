Новости часа: юбилейный конкурс "Новатор Москвы" бьет рекорды по числу заявок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятый юбилейный конкурс "Новатор Москвы" бьет рекорды по числу заявок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева готов почти наполовину. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Сильные перепады атмосферного давления ожидаются в Москве на этой неделе. Об этом предупредили синоптики.