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16 апреля, 12:00

Новости

Новости часа: юбилейный конкурс "Новатор Москвы" бьет рекорды по числу заявок

Новости часа: юбилейный конкурс "Новатор Москвы" бьет рекорды по числу заявок

Собянин: число заявок на конкурс "Новатор Москвы" превысило 2,7 тысячи

Сергей Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

"Мой район. Новости": Собянин открыл новую школу на севере Москвы

Собянин: для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Собянин: современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО

Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Новости часа: ГИБДД проведет усиленный рейд в Москве

Новости часа: более 600 мероприятий пройдут в Дни культурного наследия в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пятый юбилейный конкурс "Новатор Москвы" бьет рекорды по числу заявок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева готов почти наполовину. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Сильные перепады атмосферного давления ожидаются в Москве на этой неделе. Об этом предупредили синоптики.

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