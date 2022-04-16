Москва поддержит отечественных производителей лекарств. Для компаний хотят упростить процедуры их регистрации. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с руководи­телями крупных фармацевтических компаний в "Технополисе Москва" в Печатниках.

Там также присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова и Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Сейчас правительство столицы является крупнейшим заказчиком лекарств и медицинских изделий. Инвестиции в эту сферу растут, подчеркнул мэр Москвы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.