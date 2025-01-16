Новости часа: московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские ярмарки за прошлый год посетили 8,5 миллиона покупателей, сообщил Сергей Собянин.

Более 70 тысяч девятиклассников примут участие в программе комплексной профориентации в этом году, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Крещенские купания в Москве организуют на 42 площадках. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.