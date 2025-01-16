Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 13:45

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Новости часа: московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

Новости часа: московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

Сергей Собянин рассказал об итогах работы московских ярмарок в 2024 году

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские ярмарки за прошлый год посетили 8,5 миллиона покупателей, сообщил Сергей Собянин.

Более 70 тысяч девятиклассников примут участие в программе комплексной профориентации в этом году, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Крещенские купания в Москве организуют на 42 площадках. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

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