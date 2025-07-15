Собянин рассказал, как преобразится Волгоградский проспект после благоустройства

В этом году на Волгоградском проспекте работы идут на участке длиной 12,5 километра от Садового кольца до МКАД. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В проект входит и Марксистская улица. Специалисты уберут воздушные кабельные линии под землю, обновят покрытие тротуаров, разобьют газоны и установят энергосберегающие фонари, а также около 30 современных остановочных павильонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.