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15 июля, 16:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как преобразится Волгоградский проспект после благоустройства

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В этом году на Волгоградском проспекте работы идут на участке длиной 12,5 километра от Садового кольца до МКАД. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В проект входит и Марксистская улица. Специалисты уберут воздушные кабельные линии под землю, обновят покрытие тротуаров, разобьют газоны и установят энергосберегающие фонари, а также около 30 современных остановочных павильонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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