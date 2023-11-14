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14 ноября, 17:15

Общество

Собянин: центры московского долголетия появятся в каждом районе Москвы

Собянин: центры московского долголетия появятся в каждом районе Москвы

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В Москве открыли 10 новых центров московского долголетия. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Центры заработали в районах Бескудниковском, Северное Тушино, Арбат, Гольяново, Покровское-Стрешнево, Северное Бутово, Обручевском, Савелки и Внуково, а также в поселении Сосенском. Теперь в городе есть 106 центров московского долголетия. В 2024 году они должны появиться в каждом районе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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