Сергей Собянин: музыкальная школа имени Юргенсона в Сокольниках будет обновлена

Детскую музыкальную школу имени Юргенсона в Сокольниках реконструируют. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что в здании усилят несущие конструкции, отремонтируют фасады, кровлю, входные группы и полностью обновят инженерные системы.

Работы планируют завершить в 2025 году. Также до конца 2024 года закончат реконструкцию еще пяти зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.