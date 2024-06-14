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14 июня, 09:45

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Сергей Собянин: музыкальная школа имени Юргенсона в Сокольниках будет обновлена

Сергей Собянин: музыкальная школа имени Юргенсона в Сокольниках будет обновлена

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Детскую музыкальную школу имени Юргенсона в Сокольниках реконструируют. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что в здании усилят несущие конструкции, отремонтируют фасады, кровлю, входные группы и полностью обновят инженерные системы.

Работы планируют завершить в 2025 году. Также до конца 2024 года закончат реконструкцию еще пяти зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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