Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил всех работников столичного транспортного комплекса с Днем московского транспорта. Мэр отметил, что в городе продолжается реализация масштабных программ: строятся метро, МЦД, городские вокзалы, обновляется подвижной состав, открываются новые маршруты.

В честь праздника в городе организовали множество мероприятий, включая парад трамваев. В настоящее время вагоны уже вышли из депо и направляются к станции метро "Новокузнецкая". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

