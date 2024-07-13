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Новости

13 июля, 09:30

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Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником

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Сергей Собянин поздравил всех работников столичного транспортного комплекса с Днем московского транспорта. Мэр отметил, что в городе продолжается реализация масштабных программ: строятся метро, МЦД, городские вокзалы, обновляется подвижной состав, открываются новые маршруты.

В честь праздника в городе организовали множество мероприятий, включая парад трамваев. В настоящее время вагоны уже вышли из депо и направляются к станции метро "Новокузнецкая". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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