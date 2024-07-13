13 июля, 09:30Новости
Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником
Сергей Собянин поздравил всех работников столичного транспортного комплекса с Днем московского транспорта. Мэр отметил, что в городе продолжается реализация масштабных программ: строятся метро, МЦД, городские вокзалы, обновляется подвижной состав, открываются новые маршруты.
В честь праздника в городе организовали множество мероприятий, включая парад трамваев. В настоящее время вагоны уже вышли из депо и направляются к станции метро "Новокузнецкая". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.