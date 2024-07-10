Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе протянется на 22,5 км

После завершения работ на четвертом участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе ее протяженность составит 22,5 километра по прямому ходу. Сейчас ее готовность оценивается в 70%. Полноценное движение по дороге запустят уже в этом году.

По словам директора центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константина Трофименко, трасса фактически является магистральной широтной связью всего юго-западного сектора. После открытия она разгрузит дорожную сеть старой Москвы и МКАД, что сократит время в пути для горожан.

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