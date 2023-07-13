Собянин рассказал о создании московского квантового кластера

В Сколково построят лабораторно-промышленный центр квантовых технологий. Соглашение об этом московские власти подписали на первом форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". В создаваемом кластере будут работать над новыми технологиями, развивать стартапы и внедрять образцы продукции.

На этом форуме Сергей Собянин рассказал, как власти Москвы развивают научный центр в Зеленограде. В кластере фотоники и микроэлектроники объединились около 50 столичных предприятий. Первые образцы новой продукции там планируют выпустить уже в 2025 году.

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