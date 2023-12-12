Собянин объявил о завершении реставрации монумента "Покорителям космоса" на ВДНХ

Реставрацию монумента в честь покорителей космоса с памятником Константину Циолковскому завершили на ВДНХ. Это объект культурного наследия федерального значения и одна из главных достопримечательностей севера Москвы, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Работы на монументе начали в 2022 году. Особого внимания специалистов требовали горельефы с изображением покорителей космоса, а также надписи на стилобате и декоративные вентиляционные решетки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.