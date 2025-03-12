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12 марта, 08:45

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Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Бульвар Генерала Карбышева"

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Дизайн новой станции метро "Бульвар Генерала Карбышева" посвятят военнослужащим российских инженерных войск. Эскизы архитектурной концепции опубликовал в телеграм-канале Сергей Собянин.

В оформлении будут преобладать светло-серые и белые тона, а название станции выделят крупными буквами на контрастном фоне. На колоннах платформы разместят художественные барельефы. Главную роль сыграет освещение – светодиодные конструкции подчеркнут детали интерьера и обеспечат комфорт для зрения. При входе можно будет увидеть сцены боевой работы инженерных войск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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