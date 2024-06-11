Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

11 июня, 16:00

Новости

Новости часа: более 200 спортивных объектов с 2011 года построено в Москве

Новости часа: более 200 спортивных объектов с 2011 года построено в Москве

Мэр Москвы рассказал о масштабной программе фестиваля "Времена и эпохи"

Новости часа: Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Новости часа: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

Новости часа: фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 12 по 16 июня

Собянин: 12 июня парковка в Москве будет бесплатной

Новости часа: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

Собянин: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

Собянин: в Сколкове откроется первый в РФ кластер видеоигр и анимации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 200 спортивных объектов построили в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Коммунальные службы города перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды и праздника, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

К столичной ИИ-платформе подключились медучреждения Московской и Воронежской областей. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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