Новости часа: более 200 спортивных объектов с 2011 года построено в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 200 спортивных объектов построили в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Коммунальные службы города перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды и праздника, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

К столичной ИИ-платформе подключились медучреждения Московской и Воронежской областей. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.