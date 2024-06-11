Новости часа: Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил государственные и городские награды отличившимся москвичам. Медали и ордена получили работники сфер здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и культуры.

Промышленники Москвы получат допподдержку благодаря новым соглашениям города с банками. Об этом сообщили столичные власти.

До трети месячной нормы осадков выпадет в столице в ближайшие дни. О погодных условиях 11 и 12 июня предупредили синоптики.

