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11 июня, 14:45

Общество

Новости часа: Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Новости часа: Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил государственные и городские награды отличившимся москвичам. Медали и ордена получили работники сфер здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и культуры.

Промышленники Москвы получат допподдержку благодаря новым соглашениям города с банками. Об этом сообщили столичные власти.

До трети месячной нормы осадков выпадет в столице в ближайшие дни. О погодных условиях 11 и 12 июня предупредили синоптики.

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