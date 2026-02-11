Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 10:00

Мэр Москвы

Собянин: более 100 соцобъектов планируется построить в Москве в 2026 году

Собянин: более 100 соцобъектов планируется построить в Москве в 2026 году

Собянин: в новое жилье по реновации въехали или переезжают 258 тыс москвичей

Собянин принял участие в Международном конгрессе государственного управления

Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

Собянин принял участие в Международном конгрессе государственного управления

Сергей Собянин заявил о планах удвоить протяженность московского метро

Собянин: 26 зданий пожарных депо построено в Москве с 2011 года

Собянин рассказал Путину об основных направлениях развития Москвы

Собянин: открылся прием заявок на конкурс "Новатор Москвы"

Собянин: Москва по поручению президента развивает ИИ-сервисы в сфере медицины

В Москве в текущем году планируют возвести более 100 новых детских садов, школ, медицинских и спортивных объектов. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

С 2011 года в городе появилось уже более 1,2 тысячи социальных объектов, из них около 100 – в прошлом году. Среди них – флагманский центр в больнице Буянова в Царицыне, детский многопрофильный комплекс в больнице Святого Владимира в Сокольниках и круглогодичный лыжный трамплин на Воробьевых горах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительствовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика