Собянин: более 100 соцобъектов планируется построить в Москве в 2026 году

В Москве в текущем году планируют возвести более 100 новых детских садов, школ, медицинских и спортивных объектов. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

С 2011 года в городе появилось уже более 1,2 тысячи социальных объектов, из них около 100 – в прошлом году. Среди них – флагманский центр в больнице Буянова в Царицыне, детский многопрофильный комплекс в больнице Святого Владимира в Сокольниках и круглогодичный лыжный трамплин на Воробьевых горах.

