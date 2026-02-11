11 февраля, 10:00Мэр Москвы
Собянин: более 100 соцобъектов планируется построить в Москве в 2026 году
В Москве в текущем году планируют возвести более 100 новых детских садов, школ, медицинских и спортивных объектов. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
С 2011 года в городе появилось уже более 1,2 тысячи социальных объектов, из них около 100 – в прошлом году. Среди них – флагманский центр в больнице Буянова в Царицыне, детский многопрофильный комплекс в больнице Святого Владимира в Сокольниках и круглогодичный лыжный трамплин на Воробьевых горах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.