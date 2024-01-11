Собянин рассказал о развитии электронных сервисов в Москве

Столица в четвертый раз возглавила национальный рейтинг по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В индексе цифровизации городского хозяйства "IQ городов" Москва занимает первую строчку пятый год подряд. В 2023 году международные и российские премии получили 25 столичных проектов в сфере технологий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.