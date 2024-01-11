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Новости

11 января, 14:30

Новости

Собянин рассказал о развитии электронных сервисов в Москве

Собянин рассказал о развитии электронных сервисов в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о результатах ввода недвижимости в эксплуатацию

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

Новости часа: Собянин рассказал о развитии производства лекарств в Москве

Собянин: производство лекарств в Москве за пять лет выросло почти в 2,5 раза

"Мой район. Новости": Московский метрополитен получил более 10 наград в 2023 году

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

Собянин: 25 проектов в сфере технологий получили в 2023 году престижные премии

Новости часа: почти 3 тыс бизнесменов в 2023 году получили поддержку Москвы – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал, как москвичам помогает сервис "Вывоз ненужных вещей"

Столица в четвертый раз возглавила национальный рейтинг по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В индексе цифровизации городского хозяйства "IQ городов" Москва занимает первую строчку пятый год подряд. В 2023 году международные и российские премии получили 25 столичных проектов в сфере технологий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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