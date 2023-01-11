Сергей Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе. Работы завершены на год раньше намеченного срока.

Строительство этой магистрали считается одним из крупнейших дорожных проектов столицы. Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское станет дублером юго-западной и южной части МКАД.

В будущем дорога общей протяженностью в 22 километра соединится с еще одной важной городской магистралью – Московским скоростным диаметром. Подробнее, что изменилось после открытия трассы, – в эфире телеканала Москва 24.