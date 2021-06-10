Собянин открыл пляж с бассейнами на набережной Северного речного вокзала

20:15
На набережной Северного речного вокзала появился настоящий курорт. На территории провели серьезную реконструкцию, и теперь там располагается одна из самых больших пляжных зон Москвы, которую в четверг открыл Сергей Собянин.
"Создали одну из самых больших пляжных зон Москвы с подогреваемыми бассейнами, и все это – в комплексе, высокого уровня центр общественных пространств с возможностью занятия спортом, с летним отдыхом, с прогулками, с ресторанами, кафе. Я считаю, что получился один из самых лучших центров отдыха Москвы наряду с ВДНХ, "Зарядьем", "Лужниками", – уточнил Собянин.
По словам мэра, работы на территории еще не завершены – власти планируют провести реорганизацию территории Северного речного порта, соединив ее в общий комплекс набережных вдоль Ленинградского шоссе. Она войдет в программу реконструкции набережных Москвы-реки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: