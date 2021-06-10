Собянин открыл пляж с бассейнами на набережной Северного речного вокзала

На набережной Северного речного вокзала появился настоящий курорт. На территории провели серьезную реконструкцию, и теперь там располагается одна из самых больших пляжных зон Москвы, которую в четверг открыл Сергей Собянин.

"Создали одну из самых больших пляжных зон Москвы с подогреваемыми бассейнами, и все это – в комплексе, высокого уровня центр общественных пространств с возможностью занятия спортом, с летним отдыхом, с прогулками, с ресторанами, кафе. Я считаю, что получился один из самых лучших центров отдыха Москвы наряду с ВДНХ, "Зарядьем", "Лужниками", – уточнил Собянин.

По словам мэра, работы на территории еще не завершены – власти планируют провести реорганизацию территории Северного речного порта, соединив ее в общий комплекс набережных вдоль Ленинградского шоссе. Она войдет в программу реконструкции набережных Москвы-реки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.