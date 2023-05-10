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Собянин объявил о начале отборочного тура чемпионата профмастерства "Абилимпикс"

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В Москве стартовал отборочный тур чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс – 2023". О том, как он будет проходить в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В отборочном туре принимают участие более 1 700 москвичей с особенностями здоровья. В этом году соревнования идут в 60 сферах – от IT и промышленности до творческих профессий.

На "Абилимпиксе" конкурсанты могут показать свои таланты и профессиональные навыки. Среди экспертов – много работодателей, лучшие участники сразу получают предложения о работе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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