Собянин объявил о начале отборочного тура чемпионата профмастерства "Абилимпикс"

В Москве стартовал отборочный тур чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс – 2023". О том, как он будет проходить в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В отборочном туре принимают участие более 1 700 москвичей с особенностями здоровья. В этом году соревнования идут в 60 сферах – от IT и промышленности до творческих профессий.

На "Абилимпиксе" конкурсанты могут показать свои таланты и профессиональные навыки. Среди экспертов – много работодателей, лучшие участники сразу получают предложения о работе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.