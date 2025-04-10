Сергей Собянин посетил обновленное трамвайное депо имени Апакова и заявил о продолжении программы модернизации трамвайной инфраструктуры столицы. В ближайшие 5–6 лет в Москве планируют реконструировать все действующие трамвайные депо. По словам мэра, в городе уже обновлены 96% трамвайных путей и 97% подвижного состава.

Депо на улице Шаболовке – старейшее из действующих в столице – модернизировали за четыре года без остановки работы. Здесь полностью обновили инфраструктуру и внедрили транзитную систему. Раньше трамваи заезжали задним ходом, из-за чего на улице Шаболовка возникали заторы. Теперь вагоны проходят обслуживание быстрее и выходят на линию уже на следующий день.

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