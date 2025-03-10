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10 марта, 22:15

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Собянин сообщил, что на улице Павла Корчагина открылся новый спорткомплекс

Собянин сообщил, что на улице Павла Корчагина открылся новый спорткомплекс

Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс "Стальной" в Алексеевском районе

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Новый спорткомплекс "Стальной" открылся в Алексеевском районе. Как отметил Сергей Собянин, в нем смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и местные жители. Для этого в их распоряжении будет два бассейна: учебный на 10 метров и большой на 50 метров.

Кроме того, в спорткомплексе будут работать сауна и спортзал, а еще там можно будет заниматься фитнесом, оздоровительной гимнастикой, йогой, аэробикой и хореографией. В будущем составят расписание для участников "Московского долголетия".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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