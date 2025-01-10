Новости часа: Сергей Собянин открыл новый велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Велопешеходный мост через Нагатинский Затон открыт для жителей и гостей столицы, сообщил Сергей Собянин.

Москва получила более 60 наград за достижения в сфере цифровизации за прошлый год, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Бесплатные тренировки на московских катках отменены сегодня из-за погодных условий, сообщили в проекте "Мой спортивный район".

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