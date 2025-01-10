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Новости

10 января, 16:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

Сергей Собянин открыл велопешеходный мост в Нагатинском Затоне

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах строительства метро до 2030 года

Собянин: более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах строительства метро до 2030 года

Новости часа: мэр Москвы сообщил об итогах работы музеев и выставок в 2024 году

Собянин: более 17 млн человек посетили в 2024 году музеи и выставки Москвы

Сергей Собянин: более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год

В Москве обновили 156 молочно-раздаточных пунктов

Сергей Собянин сообщил о планах строительства метро до 2030 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Велопешеходный мост через Нагатинский Затон открыт для жителей и гостей столицы, сообщил Сергей Собянин.

Москва получила более 60 наград за достижения в сфере цифровизации за прошлый год, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Бесплатные тренировки на московских катках отменены сегодня из-за погодных условий, сообщили в проекте "Мой спортивный район".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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